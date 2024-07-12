Какие вещи запрещено держать на кровати: будет сплошное несчастье

У предков большое значение придавалось энергетике спальни. UAportal подготовил список вещей, которые по приметам никогда нельзя класть на кровать.

Иглы и шпильки

Существует поверье, что иглы и шпильки несут в себе энергию несогласия. Считается, что размещение этих предметов в постели провоцирует постоянные конфликты и споры в семье. Чтобы поддерживать гармоничную энергетику, рекомендуется вообще избегать хранения в спальне этих вещей.

Посохшие цветы

Искусственные или высушенные цветы издавна ассоциируются с отрицательной энергией. Считается, что их размещение на койке притягивает болезни. Чтобы способствовать живой и здоровой атмосфере, желательно немедленно избавиться от сухоцветов, а также не заносить их в спальню.

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Зеркало

По поверью предков, зеркала служили связью между миром живых и миром мертвых. Поэтому их не размещали в спальне, поскольку они могли быть связаны с плохим самочувствием и тяжелыми болезнями. Верили, что если поставить зеркальце на кровать, это негативно повлияет на личное счастье.

Лекарственные препараты

Люди часто держат лекарство рядом с собой на кровати, когда болеют. Однако народные верования не рекомендуют это делать, поскольку медикаменты подсознательно ассоциируются с болезнью. Если положить их на постель, это может привлечь энергию болезни.

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