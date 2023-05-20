Лучшие комедийные сериалы 2016-21 годов гарантировано поднимут настроение

UAportal подготовил список лучших комедийных сериалов 2016-2021 годов с высоким рейтингом IMDB. Эти сериалы предлагают уникальные сюжетные линии и жанры.

В лучшем мире

Рейтинги IMDB: 8,2

Жанр: комедия, драма, фэнтези Страна: США

Продолжительность: 4 сезона, 53 эпизода, по 22 минуты каждый

Год: 2016

Продюсер: Майкл Шур

"В лучшем мире" рассказывает об Элеоноре Шеллстроп, которая после смерти попадает в загробный мир и с удивлением обнаруживает, что ее отправили в "Хорошее место". Однако вскоре она понимает, что ее отправили туда по ошибке, и пытается стать лучше, чтобы избежать отправки в "Плохое место".

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Бруклин 9-9

Рейтинги IMDB: 8,4

Жанр: комедия, криминал

Страна: США

Продолжительность: 8 сезонов, 153 эпизода, по 22 минуты каждый

Год: 2013

Продюсер: Майкл Шур, Дэн Гур

"Бруклин 9-9" рассказывает о детективах 99-го участка полиции Нью-Йорка под руководством незрелого, но талантливого детектива Джейка Перальты. Сериал представляет собой комедийный подход к жанру полицейского расследования.

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Удивительная миссис Мейзел

Рейтинги IMDB: 8,7

Жанр: комедия, драма

Страна: США

Продолжительность: 4 сезона, 26 серий, 50-60 минут каждая

Год: 2017

Продюсер: Эми Шерман-Палладино, Дэниел Палладино

Действие сериала происходит в 1950-х годах и рассказывает о Мириам "Мидж" Мейзел, домохозяйке, которая обнаруживает, что у нее есть талант к стендап-комедии после того, как ее бросил муж. Сериал исследует ее путь, когда девушка гонится за своей мечтой, преодолевая комедийные сцены, среди представителей мужского пола.

Метод Комински

Рейтинги IMDB: 8,2

Жанр: комедия, драма

Страна: США

Продолжительность: 3 сезона, 22 серии, 25-30 минут каждая

Год: 2018

Продюсер: Чак Лорре

"Метод Комински" рассказывает о стареющем актере Сэнди Коминском, который руководит актерской школой в Голливуде. Сериал исследует его отношения с дочерью, лучшим другом и агентом, а также его учениками, пока он преодолевает трудности.

Половое воспитание

Рейтинги IMDB: 8,3

Жанр: комедия, драма

Страна: Великобритания

Продолжительность: 3 сезона, 24 эпизода, 45-55 минут каждый

Год: 2019

Продюсер: Лори Нанн

"Половое воспитание" рассказывает об Отисе Милберне, ученике средней школы, который, несмотря на отсутствие личного опыта в сексе, вместе со своей непокорной одноклассницей Мэв открывает в школе бизнес по предоставлению сексуальных консультаций. Сериал исследует темы дружбы, любви и сексуальности, когда Отис и его друзья проходят свой путь через подростковый возраст.

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