Лучшие супергеройские сериалы 2015-21 годов: окунитесь в новые приключения

Супергеройские сериалы уже много лет доминируют в телевизионной индустрии, и UAportal подготовил ретроспективу лучших супергеройских сериалов, выпущенных в период с 2015 по 2021 год. В статье представлены самые популярные и высокорейтинговые супергеройские сериалы этого периода.

Академия Амбрелла

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Супергеройский, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона, 20 эпизодов

Год: 2019-2020

Продюсер: Стив Блэкман

Когда 43 женщины рожают одновременно без каких-либо признаков беременности, эксцентричный миллиардер сэр Реджинальд Харгривс усыновляет семерых из них и обучает их, чтобы они стали командой супергероев под названием "Академия Амбрелла". Но когда спустя годы они воссоединяются, чтобы расследовать смерть своего отца, им приходится противостоять неблагополучной семейной жизни и предотвратить глобальный апокалипсис.

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Сорвиголова

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Супергеройский, боевик, криминал

Страна: США

Продолжительность: 3 сезона, 39 эпизодов

Год: 2015-2018

Продюсер: Дрю Годдард

Ослепший в детстве адвокат Мэтт Мердок использует свои обостренные чувства для борьбы с преступностью в Адской кухне, Нью-Йорк, в качестве мстителя Сорвиголовы. С помощью своих друзей Фогги Нельсона и Карен Пейдж он противостоит таким могущественным злодеям, как Уилсон Фиск и Рука, пытаясь сохранить баланс между своей двойной личностью.

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Люк Кейдж

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Супергеройский, боевик, криминал

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона, 26 эпизодов

Год: 2016-2018

Продюсер: Чео Ходари Кокер

Получив сверхчеловеческую силу и выносливость в результате неудачного эксперимента, бывший заключенный Люк Кейдж становится героем по найму в Гарлеме. Но когда его прошлое возвращается, чтобы преследовать его и его близких, он должен противостоять опасным врагам, таким как Мэрайя Диллард и Бушмастер, чтобы защитить свою общину.

Железный кулак

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Супергеройский, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона, 23 эпизода

Год: 2017-2018

Продюсер: Скотт Бак

Миллиардер Дэнни Рэнд возвращается в Нью-Йорк после того, как его 15 лет считали погибшим, полный решимости вернуть себе компанию и наследие своей семьи. Но когда он обнаруживает зловещий заговор, в котором замешаны его друзья детства и мистический город К'ун-Лун, он должен использовать свои навыки боевых искусств и силу Железного кулака, чтобы спасти положение.

Джессика Джонс

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Супергеройский, Драма, Преступление

Страна: США

Продолжительность: 3 сезона, 39 эпизодов

Год: 2015-2019

Продюсер: Мелисса Розенберг

Травмированная своим прошлым супергероя и контролем разума злодея Килгрейва, частный детектив Джессика Джонс пытается восстановить свою жизнь и карьеру в Нью-Йорке. Но когда появляются новые угрозы, включая зловещую ИГХ и могущественную Триш Уокер, она должна противостоять своим демонам и бороться за справедливость.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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