Люди, рожденные в этот день недели, – избранные: они наделены исключительной остротой ума

На характер и судьбу человека влияет не только знак зодиак зодиака, но и в день недели, в который он появился на свет. Любители астрологии придерживаются мнения, что только в один день рождаются настоящие гении, добивающиеся большего успеха, чем другие.

Принято считать, что по понедельникам рождаются трудолюбивые люди, а по пятницам – любители вечеринок. А вот люди, рожденные в среду, обладают интеллектом выше среднего.

Покровителем людей, рожденных в середине недели, является Меркурий, который символизирует исключительную остроту ума и способность справляться с проблемами. Люди, рожденные в среду, обладают набором черт, которые делают их практически обреченными на успех.

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Они чрезвычайно умны, креативны и общительны, такое сочетание качеств определенно помогает им в жизни. Люди, рожденные в среду, готовы принять новые вызовы и способны убедить других людей в своих идеях. У них всегда много друзей, и они с удовольствием посещают все мероприятия.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.