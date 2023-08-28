Месяц рождения укажет, в какой профессии вы добьетесь наибольших успехов: гороскоп

Месяц рождения может помочь вам найти работу своей мечты, которая будет приносить не только удовольствие, но и солидные деньги. Астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть несколько профессий, которые соответствуют его сильным сторонам и полностью реализуют его потенциал.

Овен: пожарный, спортсмен, чиновник, политик, артист.

Телец: повар, модельер, инженер, стилист, финансовый консультант.

Близнецы: писатель, журналист, пиарщик, продюсер, рекламщик.

Рак: спортсмен, педагог, ветеринар, тренер, гинеколог.

Лев: художник, актер, музыкант, педагог, владелец бизнеса, креативный директор.

Дева: аналитик, детектив, редактор, инженер, писатель, техник, диктор, хирург.

Весы: художник, агент по недвижимости, судья, юрист, психолог, терапевт, дизайнер интерьеров.

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Скорпион: биржевой маклер, юрист, профессор, следователь, инвестор.

Стрелец: предприниматель, инженер, стендап-комик, экскурсовод.

Козерог: председатель правления, судья, юрист, психиатр, продавец.

Водолей: астролог, аналитик, инженер, изобретатель, предприниматель.

Рыбы: художник, медсестра, учитель, духовный наставник, кинорежиссер, биолог.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.