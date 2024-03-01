Методы проверки проращивания семян: узнайте о качестве перед посевом

Проверка проращивания семян является важной практикой для каждого садовода, поскольку она дает ценную информацию о жизнеспособности семян перед высадкой. UAportal рассказал о трех простых способах проверки семян на прорастание.

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Соленая вода

Чтобы провести этот тест, создайте смесь, растворив 1 чайную ложку соли в 1 литре воды. Затем вылейте раствор в тару и положите семена. Оставьте семена замачиваться на 2-3 часа.

По истечении этого времени, понаблюдайте за ним. Всплывающие на поверхность, вероятно, некачественные, а опускающиеся на дно считаются качественными и пригодными для посадки. Если вы не готовы немедленно высаживать их, вы можете помыть и высушить семена или замочить их перед посадкой.

Влажная ткань

Возьмите влажную ткань, например, увлажненное бумажное полотенце, и положите его на дно большого контейнера. Равномерно распределите откалиброванные семена на ткани, убедившись, что между семенами достаточно места.

Накройте контейнер крышкой или полиэтиленовой пленкой и оставьте в покое на несколько дней. Важно ежедневно снимать крышку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, предотвратить появление плесени и сохранить ткань влагой. Это поможет вам оценить пригодность семян для посадки исходя из его способности к прорастанию.

Опилки

Для определенных культур, таких как фасоль, горох, арбуз или кабачки, существует еще один метод – тестирование семян с помощью опилок. Начните с легкого увлажнения опилок и равномерного распределения слоя 2 см на дне выбранного контейнера.

Сверху выложите семена, соблюдая расстояние 1-2 см между семенами. Накройте семена слоем влажных опилок и дайте ему прорасти. Через несколько дней вы сможете увидеть результаты и определить, какие семена имеют потенциал для успешного роста.

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