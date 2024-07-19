Мода в астрологии: какой стиль одежды подходит вашему знаку зодиака

Мода изменчива, и она меняется очень быстро, в то же время для людей, рожденных под определенными знаками зодиака, есть некоторые стильные особенности, подходящие им лучше. Именно то, что подходит вам лучше всего, может определить то, под каким знаком зодиака вы родились.

И, хотя многие выработали определенный стиль, есть и те, кто все еще не может найти свое место в моде и ищет собственную идентичность. В то же время, на их выбор существенное влияние может оказать именно знак зодиака, говорится в материале издания Eska .

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Какой стиль и цвет лучше всего подходят в зависимости от знака зодиака:

Овен

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, не безразличны к шику, элегантности, роскоши и богатству. В таких оттенках они чувствуют себя лучше, и цвета не имеют значения, ведь они больше обращают внимание на ценники.

Телец

Представители этого знака очень романтичны, поэтому этот стиль им больше всего подходит. В то же время, они не любят блестящие вещи, но любят воздушные платья и пастельные тона. Поэтому лучше чувствуют себя в нежно-розовом.

Близнецы

Родившиеся под этим знаком непостоянны, ведь иногда они элегантны, иногда непринуждены. Также они любят любой стиль, и у них с ним нет проблем. Лучше всего они смотрятся в немного более холодных цветах, а темно-синий подчеркивает красоту.

Рак

Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, нацелены на комфорт и их стиль довольно раскрепощен. Поэтому элегантность им свойственна только праздникам. Среди цветов им подходит зеленый, чёрный и бордовый.

Лев

Представители этого знака любят комфорт, но не любят шаблонные фразы. Поэтому каждый стиль нужно украсить чем-нибудь своим. Они любят следить за трендами, а их лучшие цвета – желтый, белый и фиолетовый.

Дева

Рожденные под этим знаком выделяются тем, что им нравится сиять, и походить на разноцветную радугу. В то же время им не составит труда выбрать стиль для той или иной ситуации.

Весы

Люди, рожденные под этим знаком, обожают стиль, подчеркивающий индивидуальность – это бохо. Поэтому им нравятся свободные стили, содержащие элементы хиппи моды. Среди них – сумки с бахромой, джинсовые куртки – что угодно.

Скорпион

Представители этого знака любят сочетать спортивный гардероб с элегантным, и у них это отлично получается. Кроме того, они также могут выбрать из многих цветов, но больше любят красный, синий, зеленый и белый.

Стрелец

Рожденные под этим знаком зодиака предпочитают стиль ретро. В то же время, женщины любят подчеркивать свою укладку красной помадой или украшениями.

Козерог

Людям, родившимся под этим знаком зодиака, советуют выбирать классический вариант, ведь это то, что вам нравится и ценится больше всего. Голубой и серый будут подходить как можно лучше.

Водолей

Представители этого знака обычно очень жизнерадостны, в то же время они любят носить темную одежду. Лучше всего они будут чувствовать себя в черном, темно-синем и гнило-зеленом цветах.

Рыбы

Родившиеся под этим знаком зодиака ценят минимализм и комфорт. В то же время лучше они себя чувствуют в простых формах и сдержанных цветах

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о трех лучших знаках зодиака среди водителей-женщин.

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