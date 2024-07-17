Три знака зодиака, умеющие лгать: это неприятно услышать

Откровенные и доверительные отношения предполагают общение между людьми, построенное на полном доверии и честных отношениях. Однако астрологи предупреждают о том, что существуют несколько знаков зодиака, периодически говорят неправду.

Даже если вы знаете человека очень давно и доверчивы, некоторые знаки зодиака могут вас неприятно удивить. ESKA.pl пишет о том, какие знаки зодиака умеют говорить неправду, даже не напрягаясь.

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Водолей

Если придирчиво присмотреться к людям, родившимся под этим знаком, можно заметить, что иногда они бывают оригинальными, но немного отстраненными от реальности. То же может происходить с человеческими реакциями. Они почти всегда чувствуют себя вне человеческого мира, поэтому часто позволяет себе мелкие провокации. Поэтому ложь для них не является чем-то необычным, предупреждают астрологи.

Близнецы

У этих людей характер двойной натуры, поэтому иногда бывает сложно отличить их ложь. Потому что они любят изменять реальность, а затем теряются в своих версиях, из-за чего попадают в ловушку. Люди, рожденные под этим знаком, очень трудолюбивы, поэтому им нравится сплетничать о других людях и обычно им легко предъявлять обвинения или судить других. Их любимое занятие – указывать на ошибки своих близких, но своих они не замечают. В то же время сплетни и ложь для подъема шума – обыденное явление для Близнецов.

Рак

Эти люди очень не любят перемен, поэтому готовы на все, даже на ложь ради стабильности. В то же время мрачная натура Рака проявляется, когда он собирается устроить сцену ревности. Иногда он даже может выражать свои страдания и утомление, чтобы удержать партнера при себе. Также этим людям легко придумывать яркие истории. Он не любит перемен или когда ему диктуют, как и что делать, поэтому лучше они чувствуют себя, идя своим путем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые никогда не подведут.

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