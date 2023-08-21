Настоящие ''ведьмы'': названы женщины по знаку зодиака с самой сильной интуицией

Некоторые женщины обладают настолько сильной интуицией, что буквально могут предвидеть развитие событий. Они запросто могли бы заняться эзотерикой. По словам астрологов, речь идет о Девах, Скорпионах и Овнах.

3 место – Дева

Дева – настоящая "ведьма". Одного ее взгляда достаточно, чтобы люди исполнили ее просьбы, оказавшись под чарами. Уроженцы этого знака могут вычислить любого в мгновение ока благодаря сильной интуиции. Кроме того, Девы – прекрасные психологи, и если они выберут эту профессию, то будут в ней совершенны. Но это касается только женщин. Мужчины-Девы такими способностями не обладают.

2 место – Скорпион

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Скорпионы даже не скрывают, что обладают магическими способностями. Они часто притворяются скромными и очень милыми, но будьте осторожны, ведь они могут играть свою роль. Уроженцы знака умело пользуются своей интуицией и могут манипулировать окружающими, если захотят.

1 место – Овен

Овны рождаются "ведьмами", и экстрасенсорные способности у них в крови. Проблема в том, что они редко это знают, а еще чаще не верят в колдовство. Потому что Овны очень приземлены и конкретны. Однако если Овен знает о своем даре, может проникнуть в другие миры. Также у Овнов отличная интуиция, которая позволяет избежать многих неприятностей.

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