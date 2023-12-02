Названы четыре знака зодиака, которые не одолжат вам ни копейки: это ужасные скряги

Отношение к деньгам зависит от многих факторов. К ним относятся жизненный опыт, ценности и финансовое образование. Кроме того, некоторые знаки зодиака обладают определенными характеристиками, которые отражаются на их поступках. По словам астрологов, настоящими скрягами являются Тельцы, Девы, Козероги и Водолеи.

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Телец

Тельцы чрезвычайно бережливы и гордятся своим практичным подходом к деньгам. Их не интересуют ненужные товары, они гораздо больше ценят чувство финансовой безопасности. Они добросовестные планировщики, которые дважды подумают, прежде чем тратить хотя бы копейку без необходимости. Если им нужно купить что-то дополнительно, они ищут самую дешевую возможность. Тельцы от природы скупы, и последнее, что они хотят делать, – это одалживать кому-то свои кровно заработанные или с трудом сэкономленные деньги.

Дева

Девы вообще не считают себя скупыми. Просто они считают себя очень бережливыми, избегающими ненужных расходов, брать деньги в долг для них – рискованная прихоть. Уроженцы знака мастера в управлении финансами, и ни копейки не уходят впустую. У них есть талант находить возможности и средства для экономии. Им нравится накапливать баллы по картам лояльности и покупать товары по акции. Они постоянно отслеживают свои расходы и анализируют финансовое положение, точно зная, что происходит на их банковском счете.

Козерог

Козероги – короли дисциплины, даже когда дело касается управления деньгами. Они очень ответственны и высокоорганизованы, ставят четкие финансовые цели и усердно работают для их достижения. Они не унывают, даже если на достижение этих целей им потребуются годы. Приоритетом для Козерогов является экономия и инвестирование, поэтому заработанные деньги не идут на ненужные расходы или кредиты. Для них собранные средства – гарантия мирного будущего и жизни без забот о быте. Они не согласны ни на какой риск в этом вопросе.

Водолей

Водолеи ценят опыт и личное развитие больше, чем счет, полный денег и жизнь на беговой дорожке. Их не особо волнует тот факт, что они живут не в роскоши, считая бессмысленным брать займы или кредиты. Водолеи знают блестящие способы экономить деньги, поэтому не жалуются на их отсутствие. Им нелегко следовать тенденциям, поэтому они не чувствуют необходимости покупать больше гаджетов или ходить в модные места. Они черпают радость из простых, но важных переживаний.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.