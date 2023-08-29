Названы два знака зодиака, которые обладают жестким характером: никто и ничто не сможет их сломать

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать. По словам астрологов, речь идет о Львах и Стрельцах.

Лев

Лев обладает сильным характером и не идет на компромиссы. Если он считает что-то правильным или, наоборот, сомнительным, ничто не убедит его изменить свое мнение. Его сила в том, что он организован, дотошен, непоколебим и точен. Некоторые даже считают его перфекционистом.

В жизни он имеет амбициозные планы. Сила Льва постоянно подталкивает его вперед и делает невосприимчивым к влиянию людей, не имеющих по отношению к нему искренних намерений. Однако в отношения он может быть капризным, а иногда даже ведет себя как избалованный ребенок. Лев любит проявлять власть и решать за близких, но также заботится о них.

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Стрелец

Стрелец властен и любит, чтобы последнее слово оставалось за ним. Он чрезвычайно силен морально и учится на каждой неудаче, больше не повторяя ту же ошибку. При этом не боится нового и открыт к любым предложениям, которые посылает ему судьба.. Такой настрой позволяет добиться многого в жизни.

Стрелец – верный партнер, ценящий независимость в отношениях. Он редко рано вступает в брак, а еще реже решает завести детей. Если вы находитесь в отношениях со Стрельцом, вам придется смириться с тем, что иногда ему захочется проводить свободное время без вас. Он считает, что это полезно для эмоциональной стабильности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.