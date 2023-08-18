Названы два знака зодиака, которые стыдятся своего прошлого: притворяются теми, кем не являются

Никто не совершенен, но некоторые люди особенно не хотят вспоминать свое прошлое. По словам астрологов, Близнецы и Скорпионы могут притворяться теми, кем не являются. Вот в чем причина!

Близнецы

Близнецы скрывают темное прошлое и стараются не вспоминать о былых временах. Трудное детство, проблемные родители или их отсутствие сделали уроженцев знака неспособными доверять кому-либо или создавать длительные и приносящие удовольствие отношения.

Когда они вступают в брак, стараются быть верными, преданными и не уклоняться от своих обязанностей, чтобы сломать модель поведения своих родителей. Однако в глубине души Близнецы очень несчастны. Пока они не разберутся со своими детскими проблемами, их жизнь не изменится к лучшему. Звезды указывают на то, что стоит прислушаться к голосу своего сердца, ведь без этого страдают не только они сами, но и их близкие.

Видео дня

Скорпион

Скорпион стыдится своего прошлого и даже своей семьи. Он хочет, чтобы его видели человеком, полным страсти, обреченным на успех и великолепие. Именно поэтому он так много внимания уделяет созданию образов. Одежда, гаджеты, автомобили. Все это он покупает, чтобы показать себя с лучшей стороны. Таким образом он пытается убедить себя, что он лучше других. Но в глубине души он самого худшего мнения о себе.

Это замкнутый круг, потому что чем больше Скорпион вкладывает в себя, тем больше ему становится стыдно за себя. Пока он не скажет "стоп" и не ответит на вопрос, от чего он на самом деле бежит и действительно ли у него есть причины стыдиться, он будет надевать новые маски. Звезды ясно указывают на то, что духовное преображение возможно, если Скорпион найдет в себе силы бороться за лучшее завтра.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.