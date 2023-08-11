Названы самые агрессивные знаки зодиака: они не контролируют свои эмоции

Некоторые люди отличаются "взрывоопасным" характером – они склонны вести себя агрессивно, если что-то идет не так, как бы им хотелось. С ними трудно строить как дружеские, так и любовные отношения. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака – свои эмоции обычно не контролируют Овны, Скорпионы и Близнецы.

Овен

Первое место на этом печальном пьедестале занимает первый знак зодиака. Овны, к сожалению, известны своей взрывной натурой и конфликтностью. Они очень прямолинейны, не стесняются в выражениях и легко злятся.

У уроженцев знака есть проблемы с контролем эмоций, Овны часто преувеличенно, неадекватно реагируют на ситуацию. Говорят много, громко и обычно о себе. Компромисс им чужд, они всегда хотят добиться своего и идут к цели по головам. Уроженцы знака в гневе могут швырять предметы и даже лезть в драку. Таким образом, они пытаются дать выход накопившейся агрессии.

Видео дня

Скорпион

На втором месте оказался Скорпион, чья агрессия выглядит несколько иначе. Люди под этим знаком зодиака часто проявляют токсическое поведение. Они склонны манипулировать другими, заставлять их чувствовать себя виноватыми или делать то, что они хотят.

Скорпионам свойственна болезненная ревность и стремление контролировать окружающих. Уроженцы знака под видом любви или дружбы могут медленно, но верно "уничтожать" другого человека. Они относятся к людям как к объектам, своей собственности, и хотят их подчинить. И если это не удается, они готовы на все.

Близнецы

Третье место принадлежит Близнецам, которые совершенно не владеют собой и часто дают волю эмоциям через крик, злобу или, наоборот, молчание и равнодушие. Если им что-то не нравится, они могут развернуться и уйти, не сказав ни слова, а потом не отвечать на звонки и обращаться с кем-то так, как будто его вообще не существует.

Этот особый тип агрессии называется пассивная агрессия, она также очень вредная и болезненная для людей, на которых направлена. Близнецы склонны сплетничать или даже клеветать на других.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.