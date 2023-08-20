Названы самые ревнивые знаки зодиака: они могут превратить жизнь партнера в ад

Ревность присутствует во многих отношениях, но порой она принимает болезненную форму. По словам астрологов, больше всего склонны постоянно подозревать партнера в изменах Скорпионы, Овны и Девы.

Скорпион

Скорпионы чрезвычайно собственнические, чувствительные и имеют склонность к унынию. Из-за этого сочетания им трудно поддерживать здоровый настрой в отношениях. Тем более, что любовь для них важнее всего – уроженцы знака способны сделать все для самых близких людей, но требуют от них того же. Скорпионы ревнуют партнера не только к потенциальному конкуренту, но и к родным, работе или увлечению. Они сделают все, чтобы человек принадлежал только им.

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Овен

Овны любят вызывать интерес и всегда хотят быть в центре внимания. Они ждут от партнера постоянного обожания, комплиментов и исполнения капризов. Уроженцы знака злятся, если у них что-то не получается или что-то идет не так. Им трудно признать, что они не являются центром мира. Уроженцы знака могут агрессивно реагировать на друзей второй половинки. Овны часто устраивают сцены ревности с необоснованными обвинениями в неверности. Они очень подозрительные, хотя тщательно это скрывают.

Дева

Девы, которые любит все контролировать, также имеет проблемы с ревностью. Под видом интереса или беспокойства они могут даже "допрашивать" свою вторую половинку. Уроженцы знака хотят знать все, что их партнер делает, куда ходит, кого видит и о чем говорит. Девы не доверяют никому, потому что уверены: что люди слабые или злые по своей природе. Уроженцы знака будут постоянно мучить вторую половинку подозрениями.

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