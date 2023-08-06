Названы самые упрямые мужчины по знаку зодиака: жизнь с ними будет очень сложной

Упрямые люди не приемлют компромиссов и стремятся всегда добиться своего. Повседневная жизнь с ними может быть очень сложной и требует от партнера немалого терпения. Астрологи считают, что эту черту характера очень часто можно встретить у мужчин под определенными знаками зодиака.

Речь идет о Львах, Рыбах, Овнах, Близнецах и Весах. С одной стороны, они никогда не сдаются, настойчиво преследуют свои цели, не поддаются манипуляциям окружения, с другой стороны – не пойдут на уступки даже своей второй половинке.

Лев

Львы не терпят слов возражения и заставляют окружающих вести себя так, как считают правильным. Близкие отношения с ними могут быть сложными и очень конфликтными. Сразу обозначьте свои границы.

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Рыбы

Рыбы – прирожденные мечтатели. Они годами строят в голове планы и не успокоятся, пока их не осуществят. Уроженцы знака готовы пожертвовать отношениями, если позиция партнера не совпадают с их целью.

Овен

Овнам нравится быть в центре внимания. Они убеждены, что их идеи и мнение самые правильные. Когда кто-то пытается убедить их рациональными аргументами, уроженцы знака обижаются.

Близнецы

Близнецы чувствительны и эмоциональны, они не любят покидать свою зону комфорта, а если и делают это, то с большим трудом. Для них "нет" означает "нет" – и никакие аргументы не помогут.

Телец

Мужчины-Тельцы спокойны и уравновешенны. Они живут по правилам, которые сами для себя придумали. Уроженцы знака не меняют своих взглядов и не признают никаких компромиссов.

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Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.