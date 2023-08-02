Названы три знака зодиака, которые не учатся на своих ошибках: это причиняет им боль

Некоторые людине учатся на ошибках, которые они сделали в прошлом, даже если это причиняет им боль. Астрологи утверждают, что это связано со знаком зодиака. Раки, Девы и Тельцы склонны повторять негативный опыт, более того – всячески будут оправдывать свои поступки.

Рак

Сколько бы ошибок ни делал Рак, вероятность того, что он извлечет из них урок, практически равна нулю. Это потому, что он считает, что каждую ситуацию следует рассматривать индивидуально. Хотя это частично так, Рак сам вгоняет себя в неприятности, справиться с которыми может быть не под силу.

Дева

Дева также является знаком зодиака, который дважды войдет в одну и ту же реку. Когда делает ошибки, то очень об этом жалеет, но через какое-то время умудряется забыть, а потом… повторить. Это оказывает огромное влияние на личную и профессиональную жизнь Дев, но они, вероятно, никогда не изменят свой подход.

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Телец

Телец совершает одну и ту же ошибку дважды просто из-за того, что упрям. Он не хочет признавать, что промахнулся, и будет защищать свою позицию, даже понимания, что неправ. Это делает отношения с Тельцами невыносимыми для многих. Они обрекают себя на одиночество.

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