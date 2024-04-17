Названы три знака зодиака, которым труднее всего принять перемены

Некоторые люди очень ценят стабильность и терпеть не могут перемен. Для них любые неожиданности, даже приятные, становятся источником стресса. По словам астрологов, страдают от дискомфорта из-за перемен Раки, Тельцы и Девы.

Рак

Раки нежные и чувствительные личности, для которых важно чувство безопасности. Любые перемены сбивают их и дезориентируют, они теряют веру в себя и не знают, что делать. Неожиданности буквально переворачивают их мир с ног на голову, поэтому Раки очень боятся рисковать. Они стараются жить так, чтобы все было спокойно.

Телец

Тельцы известны своим стремлением к комфорту и даже роскоши. Уроженцы знака любят стабильность, дорогие вещи и путешествия. Любые перемены нарушают их уклад жизни, вызывая раздражения и злость. В такие моменты Тельцы становятся "взрывоопасными" и могут устроить скандал на ровном месте. Для них важно, чтобы все было так, как они хотят.

Дева

Девы отличаются аналитическим составом ума и любят все планировать. У них месяц расписан наперед, поэтому нарушение планов может стать настоящим потрясением, способным пошатнуть уверенность Дев в себе. Они ценят стабильность как в личной жизни, так и на работе, поэтому откажутся от трудоустройства в новой компании, даже если им там предлагают больше денег.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.