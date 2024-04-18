Названы женщины по знаку зодиака, которые не забывают обид: они любят мстить

Некоторые женщины никогда не прощают обид и могут отомстить тому, кто задел их чувства, в самый неожиданный момент. По словам астрологов, речь идет о Скорпионах, Тельцах, Львах и Раках. Читайте детальнее!

Скорпион

Загадочные Скорпионы обладают сильной интуицией и могут все предвидеть, поэтому обычно на шаг вперед в сравнении с конкурентами. И если мужчина попытается обвести их вокруг пальца, то мести ему не избежать. Скорпионы готов ждать годы, чтобы ударить по обидчику побольнее. Они настоящие мастера интриг и коварства.

Телец

Женщины, рожденные под созвездием Тельца, также являются достаточно мстительными. Они не прощают обидных слов, сказанных в своей адрес, и не признают своей вины ни в какой ситуации. Иногда они могут дать своему обидчику второй шанс, но третьего не будет – дальше последует удар, способный сбить любого. Женщины-Тельцы в гневе способны на страшные поступки.

Лев

Львы кажутся очень общительными, открытыми и легкими на подъем. Но они болезненно реагируют на любую критику. Тем, кто обидел их, будет несладко – такие женщины точно будут мстить, и вряд ли есть сила, способная их остановить. Львам важно быть по жизни победителями, и ради этого уроженцы знака готовы на все.

Рак

Раки очень привязаны к своей семье, поэтому будут мстить любому, кто обидит их близких. Причем уроженцы знака не особо разбираются в ситуации, им важнее всего доказать свою приверженность родным. Раки способны на злые поступки, о которых позже будут сожалеть. Но в следующий раз они поступят точно так же и продумают месть до мелочей.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.