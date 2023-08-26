Названы женщины по знаку зодиака, которые склонны к изменам: они не знают, что такое верность

Вы думаете, что в отношениях изменяют только мужчины? Женщины тоже могут легко перешагнуть черту и закрутить роман на стороне. Особенно, если речь идет о четырех уроженках зодиакального круга, утверждают астрологи.

Стрелец

Женщина-Стрелец редко влюбляется по-настоящему. Чаще всего она вступает в отношения, которые заканчиваются очень быстро, причем по ее инициативе. Женщины-Стрельцы ищут бурной страсти, а рутина их быстро утомляет.

Скорпион

Женщина-Скорпион обожает комплименты. Она хочет, чтобы ее любили, и после малейшей ссоры готова броситься искать утешения в объятиях другого человека. Если на горизонте появится человек, соответствующий ее идеалу, она вряд ли удержится от предательства.

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Водолей

Водолей – красивая и уверенная в себе женщина. Это тип победителя, который не остановится ни перед чем для достижения своих целей. Уроженки этого знака уверены, что рядом с ними должен быть самый лучший мужчина, поэтому могут легко пойти на измену.

Близнецы

Женщины-Близнецы часто страдают от неуверенности в себе, что пытаются компенсировать за счет внимания от мужчин. Они изменяют, чтобы самоутвердиться, и не чувствуют из-за этого никаких угрызений совести. Близнецы умеют искусно врать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.