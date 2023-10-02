Названы знаки зодиака, которые любят проявлять инициативу: они всегда делают первый шаг

Знаки зодиака различаются темпераментом и подходом к жизни. Некоторые очень скрытны, застенчивы и замкнуты, а другие открыты, смелы и решительны. Люди, принадлежащие к последней группе, всегда проявляют инициативу – неважно, касается ли это любви, работы или чего-то еще. Они не боятся задавать вопросы и четко говорить о своих ожиданиях, что значительно облегчает им жизнь.

Овен

Нетерпеливый Овен уж точно ничего не дождется. Он предпочитает сделать первый шаг сам. Своей открытостью и прямотой он часто вызывает у людей страх. Никогда не знаешь, чего от него ожидать и что придет ему в голову. Овен уж точно не будет ходить вокруг да около и ждать лучшего момента. Для него лучшее и единственное возможное – сейчас. Люди этого знака зодиака всегда первыми раскрывают свои чувства и первыми решают расстаться. Позже иногда они сожалеют, что поступили так опрометчиво, но что ж, такова их природа.

Телец

Телец имеет репутацию спокойного и отстраненного человека, но в то же время он чрезвычайно конкретен. Он знает, чего хочет, и не любит тратить время на пустые разговоры. Если его что-то волнует, старается это получить, а поскольку ценит простые и эффективные решения. Телец делает первый шаг и проявляет инициативу. С ним нет никаких загадок и недосказанностей

Близнецы

Люди этого знака зодиака чрезвычайно открыты, непосредственны и очень эмоциональны. Они не могут скрыть свои чувства. Сразу видно, что Близнецы чего-то хотят или что их что-то не устраивает. Их не волнуют условности, и они всегда делают то, что хотят, как хотят и когда хотят. Они всегда первыми влюбляются и первыми разлюбляют, поскольку достаточно неустойчивы в своих чувствах. Они не боятся отказа или неудачи, поэтому без страха проявляют инициативу.

Лев

У Льва характер лидера, поэтому очевидно, что он всегда делает первый шаг. Он не боится испытаний и новых путей, хорошо справляется с ситуациями и может сохранять хладнокровие в трудные минуты. Это касается как профессиональных, так и личных вопросов. Человек этого знака зодиака ценит честность и не любит ничего откладывать. Ему свойственны смелость, решительность и последовательность. Он считает, что чем быстрее все уладится, тем лучше.

Стрелец

Веселый и общительный, Стрелец всегда первый идет на контакт. Он улыбается и подмигивает, подходит и спрашивает номер, а потом звонит и назначает встречу. Такое поведение естественно для людей этого знака зодиака. Они знают, что делать, чтобы их мечты сбылись, и просто делают это. Им очень повезло, что их не блокирует страх быть отвергнутым. Они глубоко верят, что это сработает, и обычно правы. Их уверенность в себе и врожденный магнетизм помогают получить желаемое.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.