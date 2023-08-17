Не могут жить друг без друга: названы лучшие пары по знаку зодиака

Почему некоторые пары являютсянеразлучными, несмотря ни на какие обстоятельства? Вы когда-нибудь задумывались, что делает некоторые отношения настолько крепкими, что они могут выдержать самые суровые штормы? По словам астрологов, дело в знаке зодиака. Некоторые пары не могут жить друг без друга.

Овен и Лев: отношения крепкие, как сталь

Овен и Лев – зодиакальная пара, как динамит и огонь – вместе они вызывают взрыв, но в хорошем смысле! Овны смелы, полны энергии и не боятся рисковать, а Львы горды, амбициозны и любят быть в центре внимания. Когда они объединяют усилия, составляют команду, которую нельзя недооценивать.

Весы и Стрелец: романтический дуэт

Весы и Стрелец – зодиакальная пара, которая всегда вызывает улыбку на лицах тех, кто за ними наблюдает. Весы с их склонностью к гармонии и равновесию прекрасно дополняют Стрельцов, которые известны своим оптимизмом и постоянным стремлением к свободе. Когда Весы и Стрелец вместе, это как освежающий ветерок в теплый летний день. Ах, романтика!

Видео дня

Рак и Скорпион: страстная любовь

Рак и Скорпион – пара, похожая на нуар – загадочная, напряженная и невероятно притягательная. Раки известны своей чувствительностью и заботой, а Скорпионы любят секреты и полны страсти. Когда они вместе, создают отношения, полные эмоций. Как жарко!

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.