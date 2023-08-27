Необычный тест: ваш любимый цвет расскажет, кем вы были в прошлой жизни
Оказывается, между Вселенной и нашим любимым цветом существует сильная связь. Более того, цвет, который наиболее приятен нашему глазу, может рассказать, кем мы были в предыдущем воплощении, утверждают специалисты по звездам.
А какой ваш любимый цвет? Ответьте на этот вопрос – и узнайте, какое занятие у вас было в прошлой жизни.
Белый – вы были монахом/монахиней или человеком, принявшим обет целомудрия.
Бежевый – горожанином или горожанкой, которые жили достаточно обеспеченно.
Коричневый – землевладельцем.
Черный – воином или духовником.
Фиолетовый – гадалкой или травником.
Оранжевый – ученым, исследователем, астрономом или алхимиком.
Синий – мельником, рыбаком.
Желтый – торговцем или банкиром.
Зеленый – путешественником.
Розовый – художником, актером или певцом.
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