Один знак зодиака ждут бесконечные скандалы осенью: сентябрь может разрушить его жизнь

Один из двенадцати знаков зодиака почувствует в сентябре 2023 года, что земля буквально уходит из-под его ног. Все будет валиться из рук, а отношения со второй половинкой станут максимально напряженными: любая мелкая ссора может оказаться последней каплей и привести к разрыву.

По словам астрологов, "черная полоса" ждет Близнецов. Для уроженцев знака первый месяц осени окажется очень эмоциональным, они не смогут разобраться в собственных чувствах. Им будет казаться, что планы рухнули и мечтам уже никогда не сбыться.

Близнецы могут закрыться в себе, но это только ухудшит ситуацию. Негативные эмоции сделают их раздражительными и сварливыми, уроженцы знака начнут срываться на второй половинке и не только. Они могут придираться ко всему и провоцировать скандалы. Если в отношениях давно были проблемы, то расставания почти не избежать.

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На работе Близнецы могут попасть под гнев начальника, будут проблемы и во взаимоотношениях с коллегами. За спиной уроженцев знака могут распускать сплетни или же попытаются их подставить. В сентябре они почувствуют сполна, что такое настоящие неприятности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.