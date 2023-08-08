Осень принесет плохие новости трем знакам зодиака: их ждет серьезный удар

Осень 2023 года станет непростым периодом для трех уроженцев зодиакального круга – они могут чувствовать упадок сил, разочарование в жизни и даже депрессию. Причиной всем станут проблемы на работе и в личной жизни, кроме того, возникнут некоторые трудности с деньгами. По словам астрологов, в зоне риска – Львы, Девы и Весы.

Лев – позаботьтесь о своем бюджете

Осенью Львам следует внимательнее относиться к своему кошельку. Летний отдых и бесконечные поездки значительно истощили их бюджет, поэтому в осенние дождливые дни обязательно пересмотрите траты. Грозят уроженцам знака и проблемы на работе – дел станет больше, а зарплата не увеличиться. Львам придется или смириться с ситуацией, или искать новое место.

Дева – поводов для грусти будет хватать

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Осенью Девы впадут в апатию. Отсутствие желания что-либо делать негативно скажется на работе – уроженцы знака могу провалить несколько важных проектов, что не останется незамеченным начальством. Если вы хотите сохранить свою работу, вам придется усердно работать. Кроме того, в отношениях со второй половинкой возникнут разногласия, которые могут завершиться даже разрывом.

Весы – усталость и раздражительность

Осенью Весы почувствуют усталость. Летние месяцы были для них временем напряженной работы. Когда другие отдыхали на курортах, уроженцы знака брали на себя их обязанности, что даст о себе знать. Весы вдруг поймут, что живут не той жизнью, о которой давно мечтали. В личной жизни тоже возникнут проблемы – уроженцам знака могут разбить сердце. Разочарование в любви станет для них болезненным ударом.

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Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.