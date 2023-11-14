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Особенности онлайн-обучения: его преимущества и недостатки

Марина Грамович

Преимущества и недостатки влияния технологий на образование

В этой статье мы рассматриваем преимущества и недостатки внедрения технологий в образование. UAportal поделился, как интернет может улучшить учебный процесс, а также рассказал о его пагубном влиянии.

Достоинства технологической интеграции в образовании

  • Доступ к информации

Технологии предоставляют безграничный доступ к информации и ресурсам.

  • Усиление сотрудничества

Благодаря технологиям поощряется сотрудничество независимо от физического местопребывания.

  • Персонализированное обучение

Технологии обеспечивают персонализированный учебный процесс.

Недостатки внедрения технологий в образование

  • Потенциал для отвлечения

Технологии могут стать причиной отвлечения для учащихся.

  • Технологическое неравенство

Социально-экономическое неравенство приводит к неравному доступу к технологиям.

  • Зависимость от технологий

Чрезмерная зависимость от технологий может препятствовать развитию важных традиционных навыков.

Ранее UAportal поделился, как улучшить умственные способности.

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