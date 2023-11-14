Особенности онлайн-обучения: его преимущества и недостатки
В этой статье мы рассматриваем преимущества и недостатки внедрения технологий в образование. UAportal поделился, как интернет может улучшить учебный процесс, а также рассказал о его пагубном влиянии.
Достоинства технологической интеграции в образовании
- Доступ к информации
Технологии предоставляют безграничный доступ к информации и ресурсам.
- Усиление сотрудничества
Благодаря технологиям поощряется сотрудничество независимо от физического местопребывания.
- Персонализированное обучение
Технологии обеспечивают персонализированный учебный процесс.
Недостатки внедрения технологий в образование
- Потенциал для отвлечения
Технологии могут стать причиной отвлечения для учащихся.
- Технологическое неравенство
Социально-экономическое неравенство приводит к неравному доступу к технологиям.
- Зависимость от технологий
Чрезмерная зависимость от технологий может препятствовать развитию важных традиционных навыков.
Ранее UAportal поделился, как улучшить умственные способности.
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