Освободите свою прихожую от негатива: полезные приемы и советы

Очистка отрицательной энергии в коридоре важна для создания гармоничного жизненного пространства. UAportal подготовил обзор некоторых способов, которые помогут развеять негативное влияние.

Один из способов очистить прихожую от негативной энергии – поставить у входной двери миску с морской солью. Считается, что она впитывает отрицательную энергию, создавая таким образом более положительную атмосферу в доме.

Еще один совет – повесить в прихожей небольшое зеркало, чтобы отражать отрицательную энергию наружу. Кроме того, несколько комнатных растений в прихожей помогут очистить воздух и создать более успокаивающую атмосферу.

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Подумайте о том, чтобы добавить мансардное окно или использовать прозрачные шторы, чтобы впустить больше солнечного света. Открытие окон для циркуляции свежего воздуха также помогает освежить энергетику в прихожей.

Добавление колокольчика у входной двери также может помочь развеять отрицательную энергию и создать успокаивающие звуки, когда люди заходят в дом. Наконец, использование ярких и приподнятых цветов в прихожей может способствовать подъему и развеять любой устаревший негатив.

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