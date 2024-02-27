Плюсы и минусы ламинирования ресниц: что нужно знать перед процедурой
Вы не знаете, стоит ли делать ламинирование ресниц? UAportal рассказал подробнее о преимуществах и недостатках этой процедуры.
Плюсы ламинирования ресниц
- Ламинирование помогает подчеркнуть естественную красоту ресниц, делая их более густыми и темными. Это экономит время утром, потому что не нужно наносить тушь.
- Эффект от ламинирования ресничек может длиться несколько недель, что избавляет от необходимости постоянно наносить традиционные средства для макияжа, поэтому обеспечивает долговременное удобство.
- Процедура ламинирования ресниц неинвазивна и безболезненна, что делает ее удобным вариантом для тех, кто хочет улучшить внешний вид своих.
Минусы ламинирования ресниц
- Перед процедурой важно пройти аллергическую пробу, поскольку одним из недостатков ламинирования ресниц является возможность аллергических реакций на продукты, используемые во время процедуры.
- Чтобы продлить эффект, необходим уход, например, не использовать средства на масляной основе на ресницах и использовать специальные средства для их питания.
- Стоимость процедуры, особенно если учесть необходимость повторных визитов для поддержания результата со временем, относительно высока.
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