Почему обрезка ногтей вечером приносит несчастье

Подстригание ногтей – это регулярная гигиеническая процедура, которую многие люди включают в свой распорядок дня. UAportal собрал разнообразные суеверия и поверья, связанные с этой процедурой.

Согласно некоторым поверьям, стрижка ногтей ночью может навлечь негативные последствия и навредить судьбе и благополучию человека. Экстрасенсы отмечают потенциальные опасности, связанные с вечерним выполнением этого дела.

Одно из распространенных поверий утверждает, что злые духи активизируются в темное время суток, тем самым увеличивая вероятность несчастья.

Читайте также: Срочно избавьтесь от этого: какие 5 вещей в вашем доме могут быть магическим подкладом

Между 6 и 7 часами вечера – стрижка ногтей в этот период может привести к трудностям в семейных отношениях. С 7 до 8 вечера – дружба может оказаться под угрозой, а близкий товарищ может совершить неприятный или оскорбительный поступок.

С 8 до 9 вечера – подстригать ногти в это время, может навлечь неудачу на родственников, что потенциально может привести к различным неприятностям для всех причастных. С 9 до 10 вечера – в романтических отношениях может возникнуть напряжение или конфликт.

Между 11 и 12 вечера – после обрезания ногтей в этот промежуток времени могут возникнуть проблемы, связанные с работой. Учитывая эти суеверия, желательно проводить данное дело утром или днем, когда солнце еще высоко в небе.

Раньше мы рассказывали, какие 5 вещей притягивают ссоры в дом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !