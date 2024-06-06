Преимущества и ограничения рулонного газона: что следует знать перед покупкой

Рулонный газон имеет ряд преимуществ и недостатков, которые следует тщательно взвесить перед принятием решения. UAportal рассмотрел все "за" и "против" использования данного покрытия.

Плюсы

Неприхотливость в обслуживании

Рулонный газон требует минимального ухода по сравнению с другими типами. После укладки его нужно регулярно поливать и периодически подстригать, чтобы он выглядел пышным и зеленым. Это делает его удобным выбором для людей с активным образом жизни.

Быстрое покрытие

Одним из самых больших преимуществ рулонного газона является то, что он обеспечивает мгновенный покров. После его укладки появляется красивая зеленая лужайка без долгого ожидания, пока прорастут семена травы. Это идеальный вариант для тех, кто хочет получить немедленный результат и не желает ждать, пока трава созреет.

Контроль эрозии

Рулонный газон эффективно контролирует эрозию почвы. Его плотная корневая система помогает удерживать землю на месте, предотвращая размывание на склонах. Это может быть особенно полезно для участков, подверженных стеканию воды.

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Минусы

Начальная стоимость

Одним из недостатков рулонного газона является его начальная стоимость. Укладка может стоить дороже, чем засев травы. Стоимость включает в себя покупку дерна, а также процесс укладки, который может потребовать профессиональной помощи для правильного процесса.

Ограниченное количество сортов

Рулонный газон может иметь ограниченное количество сортов по сравнению с посевным. А именно может быть меньше вариантов с точки зрения типов и сортов трав, что может ограничить общий вид и ощущение травы.

Укладка

Правильный монтаж и уход за рулонным газоном имеют решающее значение для его долгосрочного успеха. Без надлежащей подготовки и ухода он может не прижиться, что приведет к появлению пятен или неравномерному росту.

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