Притягивает деньги, как магнит: какого цвета кошелек принесет удачу всем знакам зодиака

Вы страдаете от проблем с финансами? Астрологи утверждают, что причина неудач может оказаться неожиданной: у денег есть своя энергия, и хранение их в кошельке определенного цвета способно привлекать деньги. Однако не все так просто, ведь у каждого знака зодиака свой счастливый цвет.

Овнам свойственно трудолюбие, поэтому люди, рожденные под этим знаком, могут легко зарабатывать большие деньги, но так же быстро их и тратят. Овны не жадные, для них финансы не самоцель, а средство, с помощью которого они могут осчастливить других. Как Овен может привлечь удачу в финансах? Ему нужно выбрать кошелек из натуральной кожи – бордового или красного цвета.

Тельцы последовательно идут к цели и добиваются хорошего положения в обществе. Процветание и благополучие для уроженцев знака всегда на первом месте. Тельцы заботятся о финансах и не любят расточительства. Чтобы привлечь удачу, им следует приобрести кошелек любого оттенка зеленого и желтого цвета.

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Близнецы редко достигают большого богатства. Деньги для них не в приоритете. Они могут заработать большую сумму денег, а затем легко ее потратить. Уроженцы знака часто участвуют в благотворительных проектах и любят играть в азартные игры. Для привлечения удачи в финансах астрологи рекомендуют Близнецам кошельки из натуральных материалов, желательно серого или оранжевого цвета.

Раки – самые бережливые из всех знаков зодиака. У них всегда есть средства на непредвиденные жизненные обстоятельства. Некоторые из них копят так дотошно, что в конце концов во многом себе отказывают, но на старости лет сколачивают приличное состояние. Какой цвет кошелька привлечет удачу в финансах для этого знака? Однозначно серебристый или фиолетовый.

Львы не могут отказать себе в удовольствиях, они любят люксовые бренды. Уроженцы знака всегда готовы помочь другим в случае необходимости – своим друзьям одолжат даже последние деньги. Удачу в финансах для Львов привлечет темно-красный кошелек.

Девы с большим уважением относятся к деньгам. Люди под этим знаком добиваются богатства ежедневным кропотливым трудом. Они ценят практичность, поэтому их кошельки должны быть удобными, вместительными и функциональными. А когда дело доходит до цвета, который обеспечит им удачу в финансах, лучше всего подойдут белый, голубой и светло-зеленый.

Весы не стремятся к богатству, но любят комфортную жизнь, поэтому часто живут за счет партнера. Если это невозможно, ищут стабильную работу, потому что не любят перемен. Чтобы привлечь удачу в финансах, Весы должны хранить деньги в темно-синем кошельке.

Если Скорпион ставит перед собой цель добиться материального благополучия, то он обязательно ее добьется. Для людей под этим знаком зодиака деньги не на первом месте, но они любят комфортно жить. Удачи в финансах добьются благодаря кошельку золотого, желтого или оранжевого оттенка.

Судьба благосклонно относится к Стрельцам, поэтому с деньгами у них проблем нет. Это очень щедрый знак зодиака, который может дать средства нуждающимся, не требуя их обратно. Стрелец может много зарабатывать, но материальные вещи для него не имеют большого значения. Для привлечения удачи в финансах стоит выбрать фиолетовый или синий кошелек.

Козерог никогда не принимает поспешных решений, это очень осторожный знак зодиака. Он способен добиться материального благополучия самостоятельно без посторонней помощи. Козероги предпочитают покупать одну вещь, но хорошего качества, которая прослужит долго. Поэтому им стоит выбрать классический кошелек коричневого или черного цвета.

Водолей —творческий знак зодиака. Он может быть очень богатым или бедным. Среди представителей этого знака много гениев, которые зарабатывают не лучшим образом. Для Водолея важнее всего свобода, из-за чего у них часто возникают проблемы с деньгами. Для привлечения удачи в финансах следует выбрать синий или фиолетовый кошелек.

Рыбы заботятся о внутреннем мире. Даже если они станут богатыми, не будут хранить свой капитал на депозите. Среди людей этого знака много любителей антиквариата, именно так они вкладывают свои деньги. Цвета, которые привлекут богатство в кошелек, – белый, серебристый и бирюзовый.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.