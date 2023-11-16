Привлекают удачу и придают сил! Названы 'магические' цвета для всех знаков зодиака

У каждого представителя зодиакального круга есть свой цвет, который является источником огромной энергии и способен привлечь удачу в жизнь. Некоторые люди, зная, что существуют "магические" цвета, выбирают на их основе одежду. Другие же ориентируются только на свои предпочтения.

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По словам астрологов, цвета – это определенные частоты, которые оказывают магическое воздействие на наше тело и отражают невидимые вибрации. Благодаря им укрепляются наши важнейшие черты характера.

Когда мы окружаем себя счастливыми для нас цветами, чувствуем себя сильными даже перед лицом величайших невзгод. С другой стороны, если цвет выбран неправильно, он совершенно не благоприятствует нам и превращает будни в утомительное мучение.

Счастливые цвета для разных знаков зодиака:

Овен – красный;

Телец – зеленый;

Близнецы – желтый;

Рак – белый;

Лев – золотой и оранжевый;

Дева – коричневый;

Весы – розовый;

Скорпион – черный;

Стрелец – фиолетовый;

Козерог – серый;

Водолей – синий;

Рыбы – белый.

Как сообщал UAportal, среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.