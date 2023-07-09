Пять лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо в главной роли: игра, которая поражает
В мире кино Леонардо Ди Каприо – имя известное. Начиная с прорывной роли в фильме "Что гложет Гилберта Грейпа" и заканчивая оскароносной игрой в "Выжившем", он зарекомендовал себя как один из самых талантливых актеров своего поколения. UAportal подготовил список из пяти его лучших фильмов.
Начало
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 28мин
Год: 2010
Продюсер: Кристофер Нолан
В фильме "Начало" ДиКаприо играет роль Дома Кобба, опытного вора, который проникает в чужие сны, чтобы украсть их идеи. Однако ему предоставляется шанс искупить свою вину и очистить свое имя, выполнив обратную задачу – подбросив идею в сознание цели. Фильм "Начало", в котором снялись Джозеф Гордон-Левитт и Тома Харди, отправляет зрителей в захватывающее путешествие по царству снов и исследует силу подсознания.
Волк с Уолл-стрит
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: биография, комедия, криминал
Страна: США
Продолжительность: 3ч
Год: 2013
Продюсер: Мартин Скорсезе
Основанный на реальной истории Джордана Белфорта, фильм "Волк с Уолл-стрит" рассказывает о взлете и падении биржевого маклера, который становится замешанным в коррупции и мошенничестве на Уолл-стрит. Ди Каприо играет Белфорта, и его яркое выступление принесло ему премию "Золотой глобус". В фильме снимается звездный состав, включая Джона Хилла и Марго Робби, и это энергичный, стремительный взгляд на излишества финансового мира 1980-х годов.
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Джанго освобожденный
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Драма, Вестерн
Страна: США
Продолжительность: 2ч 45мин
Год: 2012
Продюсер: Квентин Тарантино
Действие фильма "Джанго освобожденный" происходит на американском Юге в 1850-х годах и повествует об освобожденном рабе Джанго, который объединяется с охотником за головами, чтобы спасти свою жену от жестокого владельца плантации. Ди Каприо играет злодея Кэлвина Кэнди, и его образ получил признание критиков. Фильм снят режиссером Квентином Тарантино с участием звезд, включая Джейми Фокса и Кристофа Вальца.
Отступники
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: Криминал, Драма, Триллер
Страна: США, Гонконг
Продолжительность: 2ч 31мин
Год: 2006
Продюсер: Мартин Скорсезе
Фильм "Отступники" рассказывает о двух агентах под прикрытием – один работает на полицию, другой – на криминального босса, – которые пытаются перехитрить друг друга. ДиКаприо играет роль Билли Костигана, полицейского, который работает под прикрытием, чтобы внедриться во внутренний круг известного гангстера. Фильм, в котором также снялись Мэтт Дэймон и Джек Николсон.
Титаник
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Драма, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 3ч 14мин
Год: 1997
Продюсер: Джеймс Кэмерон
"Титаник" – это классический фильм, рассказывающий историю богатой женщины Роуз, которая влюбляется в бедного художника Джека на борту злополучного корабля "Титаник". ДиКаприо играет обаятельного и романтичного Джека, а его игра с Кейт Уинслет сделала этот фильм мировой сенсацией. Эпическая история о любви и потере на фоне одного из самых трагических событий в истории – обязательный к просмотру фильм для каждого любителя кино.
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