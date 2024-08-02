Самые худшие дни в августе для вашего зодиака: какие будут неожиданности

Несмотря на то, что август считается началом бархатного сезона, в последний месяц лета каждому знаку зодиака следует быть осторожным. Всем ведь придется столкнуться с проблемами, которые могут возникнуть в определенный день этого месяца.

Астрологи предупреждают о том, что август принесет моменты вызовов и затруднений для каждого знака Зодиака. Поэтому в настоящее время следует сохранять спокойствие, терпение и избегать импульсивных решений, говорится в материале Оfeminin .

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Овен

17 августа может стать для Овна днем, полным разочарований и вызовов. Марс, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Сатурну. В этот день вы можете чувствовать себя подавленными своими обязанностями и столкнуться с сопротивлением в достижении своих целей.

Телец

Опасный день - 20 августа, ведь Венера, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Плутону. Возможно напряжение в межличностных отношениях, а также чувство тревоги и ревности. Старайтесь сохранять спокойствие и избегать конфронтации.

Близнецы

16 августа может принести Близнецам трудности в общении, ведь Меркурий, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Нептуну. В этот день у вас могут возникнуть проблемы с четким выражением мнений и столкнуться с непониманием. Не следует в этот день принимать важные решения.

Рак

21 августа будет тяжелым днем ​​для Раков, ведь Луна, управляющая вашим знаком, будет в неблагоприятном аспекте к Марсу. Вы можете чувствовать себя более эмоциональными и восприимчивыми к стрессу. Семейные конфликты и напряжение дома могут быть заметнее, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать деликатных тем.

Лев

23 августа для Льва может стать неблагоприятным днем, ведь Солнце, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Урану. В этот день вас могут ожидать неожиданные изменения и трудности, которые нарушат ваши планы. Старайтесь быть гибкими и готовыми к непредвиденным ситуациям.

Дева

26 августа будет сложным днем ​​для Дев, ведь Меркурий, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Сатурну. Возможны задержки и проблемы на работе, а также трудности в общении с окружающими. Постарайтесь запастись терпением и тщательно планировать свои действия.

Весы

19 августа для Весов могут быть испытания. Венера, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Урану. В этот день вы можете ощущать больше нервозности и тревоги. Возможны неожиданные изменения в отношениях и напряжение в любви. Старайтесь избегать импульсивных реакций и сохраняйте покой.

Скорпион

22 августа будет трудным днем ​​для Скорпиона. Плутон, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Венере. Возможна напряженность в отношениях и чувство ревности. В этот день следует избегать конфликтов и сосредоточиться на самоанализе, чтобы понять свои эмоции.

Стрелец

18 августа может принести Стрельцам трудности и разочарование. Юпитер, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Нептуну. В этот день вы можете почувствовать себя в растерянности и трудно реализовать свои планы. Старайтесь избегать принятия важных решений.

Козерог

29 августа будет непростым днем ​​для Козерога. Сатурн, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Марсу. Возможны конфликты на работе и трудности в выполнении задач. В этот день следует сохранять спокойствие и сосредоточиться на приоритетах.

Водолей

20 августа для Водолея может стать испытанием. Уран, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Меркурию. В этот день могут возникнуть затруднения в общении и неожиданные изменения в планах. Старайтесь быть гибкими и открытыми к новым решениям.

Рыба

24 августа будет тяжелым днем ​​для Рыб. Нептун, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Сатурну. Вы можете чувствовать себя подавленным и испытывать трудности в реализации своих мечтаний. В этот день следует сосредоточиться на медитациях и отдыхе.

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