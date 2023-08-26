Сентябрь подарит новые возможности: гороскоп на первый месяц осени для всех знаков зодиака
Сентябрь 2023 года окажется судьбоносным месяцем для всех уроженцев зодиакального круга. Астрологи утверждают, что грядут большие перемены в лучшую сторону – и эти возможности нельзя упустить. Читайте детальнее, что ждет именно вас.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Одинокие уроженцы этого знака зодиака наконец найдут настоящую любовь. Они смогут довериться второй половинке и начнут строить действительно гармоничные отношения.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Весы будут много работать – им поступят интересные предложения, способные кардинально изменить жизнь. Однако после эйфории наступит первая усталость, нельзя забывать об отдыхе.
Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Скорпионы могут сменить работу или место жительства. И хотя будет страшно совершить такой шаг, уроженцы знака уверены, что пришло время действовать.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы будут влюблены по уши – одинокие уроженцы знака встретят человека, который по-настоящему вскружит им голову. И эта история имеет все шансы на хеппи-энд.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Козероги могут совершить карьерный рывок, о котором давно мечтали. Уроженцам знака стоит отпустить страхи и двигаться к цели – все получится.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Перед уроженцами этого знака зодиака откроются перспективы карьерного роста – им нужно использовать возможности, которые дарит судьба. Доходы заметно вырастут.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Рыбы будут подводить итоги своих достижений и строить планы на будущее. Их ждут перемены как на работе, так и в личной жизни. Но в первую очередь, стоит позаботиться о своем здоровье.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Овны смогут осуществить свою давнюю мечту, чего бы она не касалась. Для уроженцев знака наступает благоприятное время, когда получаться будет все.
Телец (20 апреля – 21 мая)
Тельцы почувствуют явную потребность сбавить скорость и отдохнуть. Медитация, йога, прогулки, изменение рациона питания – это именно то, что им нужно в сентябре.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецов ждут перемены в личной жизни – речь может идти о браке, появлении ребенка или наоборот разводе. Уроженцам знака нужно принимать взвешенные решения.
Рак (22 июня – 22 июля)
Раки, которые умеют из любой ситуации выйти без потерь, решат в сентябре множество трудных задач. Более того, они заведут знакомства, которые понадобятся в будущем.
Лев (23 июля – 22 августа)
Львов в сентябре ждут большие приключения – вероятно, они отправятся в путешествие, о котором давно мечтали. Это подарит множество ярких эмоций.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.