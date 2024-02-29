Смарт часы Xiaomi Watch 2: доступный предварительный заказ для Европы

UAportal рассказал, что долгожданные смартчасы Xiaomi Watch 2 теперь доступны для предварительного заказа на Amazon. Покупатели могут заказать свое устройство заранее и стать одними из первых, кто опробует эту передовую технологию.

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Дизайн

Часы Xiaomi Watch 2 доступны в двух элегантных и стильных цветах – черном и белом, по цене 199,99 евро на платформе Amazon. Не упустите возможность стать владельцем этого сверхсовременного устройства.

Ключевые особенности и характеристики

Xiaomi Watch 2 дебютирует вместе с флагманским Xiaomi 14 Ultra на предстоящей презентации 25 февраля, что вызовет еще больший ажиотаж. Часы имеют 46-миллиметровый корпус и 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466x466p. Пользователи обязательно оценят удобство функции Always-on.

Xiaomi Watch 2 оснащен передовым чипом Snapdragon Wear W5+ Gen 1, обеспечивающим мощную производительность. При работе на операционной системе Wear OS гаджет сможет бесперебойно и долго работать.

Кроме того, эти смартчасы имеют исключительные функции, в частности, защиту от воды, поддержку более 150 спортивных режимов и множество датчиков для мониторинга состояния здоровья. Благодаря NFC, GPS и Bluetooth 5.2, вы всегда будете на связи и будете иметь под рукой все необходимое. Однако важно отметить, что поддержка LTE для этой модели будет недоступна.

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