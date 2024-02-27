Windows 10 или Windows 11: какую операционную систему выбрать

Сравнение Windows 10 и Windows 11 обнаруживает существенные отличия и заметные достижения. UAportal рассказал подробнее об этих двух операционных системах.

Видео дня

Интерфейс

Windows 11 имеет более современный и изящный дизайн, по сравнению с Windows 10. Меню "Пуск" теперь есть в центре, и оно имеет более упорядоченный и визуально привлекательный вид. Общий пользовательский интерфейс стал более интуитивно понятным и более простым для навигации.

Эффективность и быстрота

Windows 11 оптимизирована для более быстрой работы и улучшенной производительности по сравнению с Windows 10. Она использует меньше ресурсов, имеет лучшее управление виртуальным рабочим столом и предлагает лучшую производительность в играх благодаря поддержке DirectStorage и Auto HDR. Эти усовершенствования делают ее высокоэффективной и быстрой операционной системой для различных задач и приложений.

Совместимость

Windows 11 предлагает лучшую совместимость с новым оборудованием и программным обеспечением, что позволяет пользователям легко интегрировать различные устройства и приложения. Она также легко интегрируется в Microsoft Teams, обеспечивая легкое общение и сотрудничество, повышая общую производительность и удобство работы пользователей.

Безопасность

В Windows 11 внедрены усовершенствованные функции безопасности, такие как аппаратная защита, Windows Hello и улучшенное шифрование для лучшей защиты данных пользователей и их приватности. Эти усовершенствования придают пользователям дополнительный душевный покой и уверенность в обеспечении безопасности их личной информации.

Ранее UAportal рассказывал, что выбрать для защиты дисплея iPhone.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!