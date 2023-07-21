Топ-5 самых интересных фильмов последних лет о космических путешествиях: обязательны для просмотра
Фильмы о космических путешествиях всегда занимали особое место в сердцах кинозрителей. UAportal подготовил пять обязательных для просмотра киношедевров по этой тематике. Отправляйтесь в путь в самые дальние уголки Вселенной с этими фильмами.
"К звездам"
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Научная фантастика, драма
Страна: США
Продолжительность: 2ч 3мин
Год: 2019
Продюсер: Джеймс Грэй
Астронавт Рой Макбрайд отправляется на поиски своего отца в дальние уголки Солнечной системы. Все больше углубляясь в космос, он разгадывает тайну, угрожающую существованию человечества.
"Человек на Луне"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Историческая драма
Страна: США
Продолжительность: 2ч 21мин
Год: 2018
Продюсер: Дэмьен Шазелл
Астронавт Нил Армстронг отправляется в историческую миссию, чтобы стать первым человеком, ступившим на Луну. Столкнувшись с многочисленными препятствиями и личными трудностями, он становится символом надежды и мужества для людей во всем мире.
"Высшее общество"
Рейтинг IMDB: 5.8/10
Жанр: Триллер, фантастика
Страна: Франция, Германия, Великобритания, Польша, США
Продолжительность: 1ч 53мин
Год: 2018
Продюсер: Клер Дени
Группе приговоренных к смертной казни преступников пообещали свободу за то, что она отправится космическим кораблем на задачи по исследованию черной дыры. Сталкиваясь с изоляцией, соблазном и собственной смертностью, заключенные начинают сомневаться в характере своей миссии и подлинных намерениях своих заказчиков.
"Полночное небо"
Рейтинг IMDB: 5.6/10
Жанр: Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 58мин
Год: 2020
Продюсер: Джордж Клуни
Одинокий ученый в постапокалиптической Арктике борется с течением времени, чтобы помешать команде астронавтов вернуться на Землю. Пытаясь предупредить их, он обнаруживает таинственную девушку, которая может являться спасением для человечества.
"Поколение Вояджер"
Рейтинг IMDB: 5.4/10
Жанр: Научная фантастика, триллер
Страна: США, Великобритания, Чехия, Румыния
Продолжительность: 1ч 48мин
Год: 2021
Продюсер: Нил Бергер
Группа молодых людей отправляется на колонизацию новой планеты. Когда герои начинают испытывать странные побочные эффекты от своего лекарства, они погружаются в хаос и насилие, что ставит под угрозу успех их миссии и будущее человечества.
Ранее, UaPortal порекомендовал топ пять фантастических фильмов последних лет.
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