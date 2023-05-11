Топ-пять семейных сериалов, которые подходят для просмотра с любимыми
Семейное время бесценно, и совместный просмотр сериалов – отличный способ провести время с близкими. UAportal подготовил список из пяти лучших семейных сериалов с 2010 по 2015 год, которые настоятельно рекомендуется смотреть всем возрастам.
Клуб нянь
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Комедия, Драма, Семейный
Страна: США
Продолжительность: 1 сезон, 10 эпизодов
Год: 2019
Продюсер: Рэйчел Шукерт
"Клуб нянь" – это душевный сериал о группе школьников, которые открывают бизнес по присмотру за детьми. Сериал исследует проблемы взросления и важность дружбы.
Алекса и Кэти
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Комедия, Драма, Семейный
Страна: США
Продолжительность: 3 сезона, 39 эпизодов
Год: 2018-2020
Продюсер: Хизер Вордхэм
"Алекса и Кэти" – это душевный комедийный сериал рассказывает о жизни двух лучших подруг, которые вместе учатся в средней школе. Сериал исследует темы дружбы, семьи и преодоления трудностей.
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Просто добавь магии
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Комедия, Семейный, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 4 сезона, 51 эпизод
Год: 2015-2020
Продюсер: Джо Нуссбаум
"Просто добавь магии" – это волшебный сериал о трех лучших друзьях, которые раскрывают секреты поваренной книги, способной исполнять желания. Сериал исследует темы дружбы, приключений и взросления.
Целебные силы Чувака
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Комедия, Драма, Семейный
Страна: США
Продолжительность: 1 сезон, 8 эпизодов
Год: 2020
Продюсер: Эрика Спэйтс
"Целебные силы Чувака" – это душевный сериал об 11-летнем мальчике по имени Ной, страдающем социальным тревожным расстройством. С помощью своей собаки-эмоциональной поддержки Чувака Ной преодолевает трудности средней школы и учится преодолевать свои страхи.
Серия несчастливых событий
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Приключения, Комедия, Драма
Страна: США
Продолжительность: 3 сезона, 25 эпизодов
Год: 2017-2019
Продюсер: Барри Зонненфельд
"Серия несчастливых событий" – это мрачноватый комедийный сериал о сиротах Бодлер, которые путешествуют по коварному миру своего дальнего родственника, графа Олафа. Сериал исследует темы семьи, потери и стойкости.
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