Три знака зодиака должны принять духовность: Гороскоп Таро на сентябрь

В сентябре в центре внимания окажутся Весы, Козерог и Близнецы. Каждому из знаков зодиака Вселенная уготовила свою карту Таро.

Изучая небесные влияния сентября, UAportal подготовил комплексный анализ гороскопов. Их ожидают творческие всплески и духовные откровения.

Весы – Императрица

В сфере творчества и воспитания Весы будут расцветать, как карта Императрица в колоде Таро. В этом месяце вы будете олицетворять плодородие, изобилие и творческие энергии. Ваше окружение будет отражать радость природы, а интуиция направит к новым творческим начинаниям. Примите своего внутреннего творца и позвольте своему воображению расцвести.

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Козерог – Император

Вступая в сентябрь, Козероги направляют на себя авторитетную энергию карты Таро "Император". Это время установления структуры и контроля в различных аспектах вашей жизни. Влияние Императора побудит сосредоточиться на дисциплине, организации и лидерстве. Решительность и стратегическое мышление помогут преодолеть трудности и добиться значительных успехов.

Близнецы – Иерофант

Сентябрьский путь Близнецов напоминает карту "Иерофант" в колоде Таро. Эта карта символизирует духовную мудрость и следование традициям. Вы можете обнаружить, что ищете совета или глубже изучаете свои убеждения. Энергия Иерофанта призывает вас уравновесить свое любопытство и благоговение перед устоявшимися нормами. Примите это стремление к знаниям и позвольте им осветить все пути.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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