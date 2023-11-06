Три знака зодиака исполнят свои желания: Гороскоп на ноябрь

UAportal подготовил гороскоп для Тельца, Девы и Козерога на ноябрь. Узнайте, как небесные влияния способствуют исполнению желаний этих знаков зодиака.

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Телец

Тельцы могут рассчитывать на исполнение желаний в ноябре. Небесные светила настроены в их пользу, создавая для Тельцов многообещающий период, когда они станут свидетелями исполнения своих мечтаний. Положение Венеры – планеты любви и изобилия – говорит о том, что Тельцы могут без труда притягивать и исполнять свои желания.

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Дева

Ноябрь обещает исполнение желаний для представителей знака Девы. Поскольку их правящая планета Меркурий находится в благоприятном положении, Девы могут рассчитывать на повышенную эффективность в реализации своих стремлений. Этот месяц предлагает Деве благоприятное время для активных действий и реализации практических планов, приближая тем самым их желания к реальности.

Козерог

В ноябре Козероги могут рассчитывать на исполнение своих желаний. Воздействие их правящей планеты, Сатурна, прививает им решительность и дисциплину, необходимые для реализации своих желаний. Козерогам желательно поставить перед собой четкие цели и усердно работать над их достижением, используя благоприятные условия этого месяца для достижения успеха.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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