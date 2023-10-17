'Эпоха злодеев' принесет большой успех трем знакам зодиака: их жизнь перевернется

"Эпоха злодеев" – это термин, обозначающий время, когда планета находится под сильным влиянием Сатурна, что вызывает перемены. Сильнее всего ее влияния ощутят три знака зодиака. По словам астрологов, речь идет о Скорпионах, Козерогах и Раках

Скорпион

Скорпионы обладают непростым характером, и влияние Сатурна может усиливать некоторые их отрицательные черты. Люди, рожденные под этим знаком, имеют от природы мрачный взгляд на мир и часто замыкаются в себе. В то же время уроженцы знака очень интуитивны и могут с завидной точностью обнаружить фальшь в других. Они чувствуют, когда кто-то нечестен или имеет плохие намерения, хотя и держат это знание при себе.

Конец года еще больше высветит черты, которые делают их интровертами. Несмотря на это, "эра злодеев" может побудить Скорпионов пойти против течения и наконец открыться своим мыслям и эмоциям. Это хорошее время, чтобы позволить кому-то приблизиться к вам и найти настоящую любовь.

Козерог

Козерог – еще один знак зодиака, который остро прочувствует влияние Сатурна в ближайшие месяцы. Козероги, любящие планировать, в конце 2023 года развернут свою амбициозную деятельность.

Для них это будет хорошее время, чтобы проверить свои таланты и избавиться от токсичных отношений и ложной дружбы. Используя влияние "эпохи злодеев", они смогут совершить карьерный рывок и увеличить доходы в разы.

Рак

Раки очень эмоциональны и деликатны, чувствительны и заботливы, но это не значит, что они всегда отойдут в сторону, чтобы освободить место для других. Хотя обычно они чувствуют себя недооцененными и эксплуатируемыми, "эра злодеев" даст им стимул изменить это.

Несмотря на моменты эмоционального надрыва и раздражения, Раки наконец-то смогут подумать о себе. Они сделают глубокий вдох и расскажут другим, сколько труда и усилий они вкладывают во все, что делают. Они будут бороться за уважение и признание, которых они заслуживают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.