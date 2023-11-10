Три знака зодиака начнут новое интересное хобби: Гороскоп на вторую половину ноября

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов и Близнецов на вторую половину ноября. От драйва и энтузиазма до целеустремленности и любознательности – каждый знак имеет уникальные черты, способствующие их склонности к поиску новых увлечений, которые изменяют их жизнь к лучшему.

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Овен

Овны входят в тройку лидеров среди знаков зодиака, которые чаще всего начинают новое увлекательное хобби. Обладая незаурядным драйвом и энтузиазмом, Овны с головой погружаются в увлекательную деятельность. Они преуспевают в делах, за которые берутся, благодаря своему состязательному духу.

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Телец

Тельцы, один из знаков зодиака, наиболее склонны начинать новое, влиятельное хобби, демонстрируют решительность и настойчивость. Преуспевая в творческих хобби, таких как работа с деревом и садоводство, Тельцы получают удовольствие от строительства и творчества. Их терпеливый характер позволяет им добиваться ощутимых результатов в выбранном хобби.

Близнецы

Близнецы завершают тройку знаков зодиака, которые чаще всего начинают новое хобби. Благодаря своей любознательной и гибкой натуре Близнецы исследуют широкий спектр интересов. Они занимаются такими хобби как письмо и рисование, чтобы выразить свой творческий потенциал и удовлетворить свою интеллектуальную любознательность.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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