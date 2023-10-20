Три знака зодиака обретут радость в помощи другим: Гороскоп на конец октября

UAportal подготовил гороскоп для Овна, Тельца и Близнецов, обретающих счастье и самореализацию, протягивая руку помощи. Узнайте, что ждет эти знаки зодиака до конца октября.

Овен

Овны благодаря своей решительности и лидерским качествам получают истинное удовольствие от помощи другим. Авантюрный дух и неуемная страсть побуждают предлагать поддержку и помощь, когда это наиболее необходимо, а способность брать на себя ответственность делает их ценными союзниками.

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Телец

Тельцы, благодаря практичности и сильной трудовой этике, преуспевают, помогая другим. Со своим терпеливым и надежным характером они оказывают постоянную поддержку, положительно влияя на жизнь тех, кто обращается к ним за помощью. Тельцы получают удовольствие от того, что обеспечивают стабильность, поддержку и прислушиваются к нуждающимся.

Близнецы

Близнецы, известные своими замечательными коммуникативными навыками и естественной любознательностью, находят удовольствие в помощи другим. Эмпатический характер позволяет обеспечить комфорт и наставления в нужный момент, что делает их ценными друзьями и доверенными лицами. Близнецы процветают в социальных ситуациях и активно ищут возможности положительно влиять на жизнь окружающих.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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