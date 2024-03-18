Три знака зодиака ощутят рост социальной активности: гороскоп на неделю 18-24 марта

UAportal подготовил гороскоп для Рака, Льва и Девы на 18-24 марта. Узнайте, как тепло и щедрость привлекут внимание окружающих этих трех знаков зодиака.

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Рак

В течение недели Раки укрепят существующие дружеские отношения и установят новые социальные связи. Их заботливый и отзывчивый характер будет оценен по достоинству окружающими, что приведет к более глубоким отношениям. Интуиция подскажет им путь к значимым взаимодействиям, и они получат удовольствие от построения дружеских отношений, поддерживающих и эмоционально обогащающих их.

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Лев

Львы ощутят рост социальной активности и восхищение от общения с друзьями. Их тепло и щедрость будут притягивать к ним людей, и они окажутся в окружении позитивной компании, которая будет поднимать настроение. Естественные лидерские качества Льва помогут ему объединить людей и создать незабываемые моменты со своими друзьями.

Дева

В течение недели Девы сосредоточатся на углублении существующих дружеских отношений и содержательных разговорах. Их внимание к деталям и практический подход помогут установить искренние и надежные связи с друзьями. Готовность Дев выслушать и дать совет будет оценена окружающими, что приведет к укреплению связей и взаимному уважению.

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