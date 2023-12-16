Три знака зодиака ожидают творчество и вдохновение: Гороскоп на выходные 16-17 декабря

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Весов и Водолея на 16-17 декабря. Узнайте о творчестве и вдохновении этих трех знаков зодиака.

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Близнецы

16 и 17 декабря воображение и творчество Близнецов будут на небывало высоком уровне. Возьмите на вооружение уникальные идеи и решения, которые совершат революцию в вашей работе. Рискуйте и мыслите нестандартно, ведь ваш инновационный подход увлечет других и принесет отличные результаты.

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Весы

В течение 16 и 17 декабря у Весов обостряются художественные чувства. Изучите художественные страсти и найдите вдохновение в различных видах искусства. Общайтесь с другими на более глубоком уровне из-за творческого самовыражения.

Водолей

Водолеи почувствуют всплеск творчества и вдохновения 16 и 17 декабря. Доверьтесь своим инстинктам и примите свою индивидуальность. Продемонстрируйте свои уникальные таланты и приступайте к новым проектам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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