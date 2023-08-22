Три знака зодиака постоянно убегают от ответственности: на них нельзя положиться

Звезды наделяют своих "подопечных" разными чертами характера – если одни очень ответственные, то другие стараются избегать любых обязательств. По словам астрологов, Овны, Близнецы и Стрельцы отличаются легкомысленностью и несерьезным отношением ко всему, что вызывает множество проблем.

Овен

Овны любят быть правыми – все, что не совпадает с их видением, игнорируется. Уроженцы знака не хотят смотреть правде в глаза и убегают от ответственности. Они не способны признать ошибку и исправить ее, даже под давлением. Овны скорее переложат вину на кого-то, чем посмотрят на ситуацию объективно.

Близнецы

Близнецы не боятся тяжелой работы, однако их больше всего интересует сам процесс и результаты, а не опыт, который они получат. Уроженцы знака не любят признавать своих ошибок, а тем более их исправлять. Они часто дают пустые обещания и не держат слова, даже понимая, что такие поступки могут испортить отношения.

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Стрелец

Стрельцы имеют большую потребность в свободе и беззаботности. Им быстро становится скучно, чего бы это не касалось – работы или отношений со второй половинкой. Уроженцы знака всячески пытаются избежать ответственности, поэтому не торопятся вступать в брак. Они – настоящие мастера уловок и оправданий.

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