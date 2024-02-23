Три знака зодиака склонны к токсичным отношениям: это делает их несчастными

Некоторые люди буквально застревают в токсических отношениях и пытаются исправить то, что изменить уже невозможно. Они очень боятся перемен и страдают от своих же поступков. По словам астрологов, речь идет о Раках, Весах и Рыбах.

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Рак

Раки известны своей глубокой эмоциональной связью и потребностью в безопасности. Их естественная склонность заботиться и защищать часто заставляет их оправдывать негативное поведение партнера надеждой, что любовь преодолеет все препятствия. Страх потерять безопасность может оказаться сильнее стремления к личному счастью.

Весы

Весы стремятся к гармонии и любой ценой избегают конфликтов, что может привести к тому, что они останутся в нездоровых отношениях, чтобы избежать потрясений, связанных с расставанием. Их стремление к отношениям и страх одиночества часто перевешивают потребность в эмоциональном благополучии. Весы надеются, что своей добротой и пониманием смогут изменить своего партнера.

Рыбы

Рыбы чрезвычайно чутки и склонны идти на жертвы ради своих близких, часто в ущерб собственному благополучию. Их воображение может привести к тому, что они идеализируют партнера или отношения, игнорируя тревожные знаки. Страх столкнуться с реальностью и потерять партнера, которого они считают своей второй половинкой, удерживает их в токсичных отношениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.