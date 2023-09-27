Три знака зодиака снова откроют для себя настоящую радость: Гороскоп на октябрь

UAportal подготовил гороскоп специально для Овнов, Тельцов и Козерогов на октябрь. Узнайте, как эти знаки зодиака могут разбудить своего внутреннего ребенка, открыв давно забытые хобби и страсти.

Овен

С естественным энтузиазмом и авантюрным духом Овны обретут радость в повторном открытии деятельности, когда-то приносившей им счастье в детстве. Это может быть как игра на музыкальном инструменте или рисование кисточкой, так и занятия спортом на свежем воздухе.

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Телец

Тельцы глубоко ценят искусство и природу, поэтому такие занятия как садоводство, кулинария или даже творчество станут для них идеальным способом восстановить связь со своим внутренним ребенком и обрести новое чувство радости и самореализации.

Козерог

Козероги, известные своей дисциплинированностью и амбициозностью, могли потерять связь со своими увлечениями из-за сосредоточенности на карьере и обязанностях.

Занимаясь спортом, творчеством или исследуя свою любовь к природе, люди этого знака обретут чувство равновесия и омоложения, восстановив связь со своими детскими пристрастиями.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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