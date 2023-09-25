Понимают друг друга с полуслова: названы лучшие друзья по знаку зодиака

На протяжении всей жизни мы встречаем множество людей. С некоторыми устанавливаем хорошие контакты сразу, и эти отношения могут длиться долгие годы, с другими крайне трудно найти общий язык. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака.

Некоторые уроженцы зодиакального круга обладают схожими характеристиками, благодаря которым понимают друг друга с полуслова. Читайте далее, кто попал в список лучших друзей.

Рак и Рыбы

Человек, рожденный под знаком Рака, обладает чувствительной душой. Обычно он быстро угадывает чье-то настроение и дает хороший совет. Дружба очень важна для Раков, поэтому они помогают решать проблемы своих близких. Это то, что нужно меланхоличным Рыбам, так как они часто замыкаются в себе. Уроженцы знака делают Рака доверенным лицом своих тайн. Рак и Рыбы – отличные друзья, которые не бросят друг друга в беде.

Лев и Близнецы

Близнецы – один из самых общительных знаков зодиака. Он обычно не пропускает ни одного мероприятия любит много говорить и заражает всех вокруг положительной энергией. Лев прекрасно дополняет эту ауру, ведь он сам обладает похожим характером. Ему нравится быть в центре внимания, и он часто является самым громким из толпы. Этот дуэт – гарантия отличного веселья и часов разговоров на разные темы.

Телец и Дева

Дева – из тех людей, которые твердо стоят на земле. Обычно она спокойна, умеет отбросить эмоции и разумно подходит к жизни. В качестве друга ей нужен похожий человек, такой как Телец: настойчивый в достижении цели, сдержанный, серьезный. В трудную минуту эти знаки зодиака могут положиться друг на друга и вместе разработать лучшую тактику решения проблемы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.