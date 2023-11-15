Три знака зодиака восстановят любовь к забытым хобби: Гороскоп на конец ноября

UAportal подготовил гороскоп для Львов, Весов и Близнецов на конец ноября. Эти знаки зодиака имеют больше шансов возродить свои забытые хобби и занятия на досуге.

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Лев

Львы, известные своей страстью и творчеством, возрождают свою любовь к забытым хобби и досугу. Занятия живописью, игрой на музыкальных инструментах или спортом на свежем воздухе позволяют Львам самовыразиться и восстановить связь со своей внутренней радостью, доставляя глубокое чувство удовольствия.

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Весы

Весы, с их любовью к равновесию и гармонии, открывают для себя новую ценность забытых хобби и видов досуга. Такие виды деятельности, как фотография, садоводство или изучение дизайна интерьера, привлекают их эстетику, восстанавливают равновесие и обеспечивают внутреннее спокойствие и умиротворение.

Близнецы

Близнецы восстанавливают связь с забытыми хобби и видами досуга, предусматривающими общение и связи. Присоединение к книжному клубу, посещение публичных выступлений или участие в общественных работах позволяет Близнецам участвовать в различных мероприятиях, обмениваться идеями и чувствовать личный рост.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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